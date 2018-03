Lazaar in beroep tegen schorsing van vier jaar voor dopinggebruik

"Dit slaat nergens op. Ik weet niet wat er allemaal gaande is, het is zwaar overdreven", zegt Lazaar dinsdag tegen het Brabants Dagblad.

"Ik weet echt niet wat er aan de hand is. Misschien heeft het met mijn medicijngebruik te maken', gist de kickbokser die vecht onder Marokkaanse vlag naar een verklaring voor zijn positieve test. "Verder kan ik er niet te veel over zeggen."

De 27-jarige Lazaar verloor tien maanden geleden in de Brabanthallen in Den Bosch op het evenement Glory 41 na drie rondes van Verhoeven, die door de jury unaniem als winnaar werd aangewezen. Het gevecht tussen de zwaargewichten was het hoofdprogramma van de avond.

Lazaar zou een maand geleden in actie komen tegen de Rotterdammer Luis Tavares. Het gevecht in Eindhoven om de wereldtitel bij de zwaargewichten van de bond Enfusion werd op het laatste moment geannuleerd, naar nu blijkt omdat Lazaar positief heeft getest.

De kickbokser won in zijn carrière 27 van zijn 31 gevechten. "Het is en blijft een harde klap dat ik vier jaar niet mag vechten, daarom ga ik ook in beroep. Ik snap ook niet waarom ze mij nu zo hard pakken, ze kunnen beter naar andere vechters kijken dan naar mij."