Verdachte in zaak naaktbeelden Nederlandse handbalsters

Bij hem zijn vrijdag diverse digitale gegevensdragers in beslag genomen. Hij is nog niet aangehouden, meldt de politie maandag.

Vorige week werd bekend dat het Nederlands Handbalverbond aangifte had gedaan wegens naaktbeelden van zeven handbalsters, die op een pornosite waren verschenen. De speelsters zijn volgens de bond niet meer actief voor Oranje.

De opnames kwamen uit Sauna & Beauty Oase in Nederasselt. Volgens de eigenaar van deze sauna is zijn bedrijf twee jaar geleden gehackt. De handbalsters werden gefilmd terwijl zij zich omkleedden en verschenen vervolgens naakt in beeld.

Verborgen camera

Zaterdag werd bekend dat bij een doorzoeking in de sauna de politie daarna een verborgen camera en het bijbehorende computersysteem had gevonden. De camera was tot en met donderdag in werking geweest. De eigenaar deed vrijdag opnieuw aangifte van hacking.

De politie heeft sinds zaterdag tientallen meldingen binnengekregen in verband met het onderzoek naar opgedoken beelden uit een sauna in Nederasselt. Het gaat vooral om vragen wat mensen kunnen doen en hoe ze er achter kunnen komen of ze ergens te zien zijn.

De Nederlandse handbalsters draaien de laatste jaren mee in de internationale top. Oranje pakte zilver en brons op de WK's van 2015 en 2017 en werd twee jaar geleden vierde op de Olympische Spelen. In 2016 was er bovendien zilver op het EK.