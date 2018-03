Nederlandse cricketers na nederlaag tegen West-Indies niet naar WK

De ploeg van aanvoerder Peter Borren verloor maandag in Harare in Zimbabwe de vierde en laatste wedstrijd in groep A van het kwalificatietoernooi en eindigde als vierde van de vijf landen. Alleen de nummers één tot en met drie kwalificeerden zich voor de tweede fase, de 'Super 6'.

West Indies, de ongeslagen koploper, versloeg Oranje met 54 runs. Ierland en de Verenigde Arabische Emiraten, waar Nederland eerder ook van verloor, eindigden als tweede en derde.

De laatste keer dat de Nederlandse cricketploeg meedeed aan het WK was in 2011. Op dat toernooi in India, Sri Lanka en Bangladesh eindigde Oranje als laatste in de groep, zonder een overwinning te boeken.