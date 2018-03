BMX'er Van Gorkom vervolgt herstel in revalidatiecentrum na ongeval

Wielerbond KNWU meldt in een persbericht dat Van Gorkom inmiddels zelfstandig kan eten, dat zijn spraak verbeterd is en dat hij zijn eerste stappen heeft gezet.

Desondanks is het nog steeds onbekend in welke mate de Doetinchemmer zal herstellen. Hij zal naar verwachting nog minimaal tien tot twaalf maanden moeten revalideren.

"Het is fijn te zien dat er positieve ontwikkelingen zijn in het herstel", reageert bondscoach Bas de Bever van de Nederlandse BMX'ers. "Ik zit bijna elke dag aan zijn bed en zie de vechter en topsporter in Jelle. We hopen dat deze lijn zich voortzet."

Jochem Schellens, de directeur van Sportcentrum Papendal waar het ongeval plaatsvond, is ook voorzichtig optimistisch. "Jelle, zijn familie en overige betrokkenen zijn gematigd positief over de stappen die hij zet. Wij bewonderen zijn vastberadenheid en de wijze waarop hij werkt aan zijn herstel."

Veiligheidsketting

Van Gorkom raakte op 9 januari zwaargewond tijdens een training op Papendal. De coureur reed onderaan de hoge startheuvel tegen een veiligheidsketting aan. Deze ketting is bedoeld om mensen van de baan af te houden en was nog niet weggehaald.

De BMX'er liep daarbij gebroken ribben, een breuk in het gezicht, een scheurtje in de schedel en beschadigingen aan de lever, milt en nieren op en werd enige tijd in coma gehouden.

Op 13 januari kreeg Van Gorkom voor het eerst geen slaapmedicatie meer toegediend, waarna negen dagen later bekend werd gemaakt dat hij uit zijn coma ontwaakt was. Begin februari mocht hij de intensive care van het Radboud UMC in Nijmegen verlaten.

Zilver

Van Gorkom won in de zomer van 2016 op de Zomerspelen van Rio de Janeiro zilver bij het BMX. Een jaar eerder werd hij ook tweede op het WK, achter landgenoot Niek Kimmann.

Van Gorkom heeft in zijn carrière al eerder te maken gehad met zware blessures. Een paar maanden voor de Spelen van 2012 lag hij enkele dagen in een kunstmatige coma na een zware val in Amerika.

In 2015 belandde Van Gorkom na een ernstig trainingsongeval in het Amerikaanse Rock Hill in het ziekenhuis met onder meer een gebroken rib, twee gebroken sleutelbenen en een scheurtje in zijn milt.