Snowboardster Mentel dolgelukkig na speciaal goud Paralympics

Bij Mentel werd al negen keer kanker geconstateerd. Vorig jaar belandde ze opnieuw in het ziekenhuis nadat een verdacht plekje bij haar slokdarm was gevonden. Ook bleek ze tumorcellen in haar nek te hebben en in december liet ze nog een nekwervel vervangen.

Het was daardoor lange tijd twijfelachtig of ze deel kon nemen in Pyeongchang en dat dat lukte was al een overwinning. "Vanochtend kwamen de tranen al een paar keer'', vertelt Mentel. "Ik was me heel erg bewust van hoe bijzonder deze dag is. Vooral toen ik na de finish mijn zoontje en moeder in mijn armen hield.''

Mentel draait al jaren mee in de top van het paralympisch snowboarden, nadat in 2001 voor het eerst botkanker bij haar gevonden werd en amputatie van een been onvermijdelijk was. Vier jaar geleden in Sochi veroverde ze ook al goud op de snowboardcross.

Zwart randje

De weg naar titelprolongatie verliep maandag aanvankelijk probleemloos. Mentel was veruit de snelste in de kwalificatieruns, maar de eindstrijd tegen landgenote Lisa Bunschoten verliep chaotisch.

De twee snowboardsters kwamen met elkaar in botsing op de piste in Pyeongchang, waarna Mentel als eerste opstond. "Mijn eerste reactie was: ik wil Lisa helpen. Maar toen ik haar zag, leek ze wel oké. Dus ik dacht: opstaan en doorgaan. Want dit zijn wel de Paralympische Spelen."

Toen Mentel over de finishlijn kwam duurde het lang voordat Bunschoten naar beneden kwam. "Dat geeft dit goud een zwart randje", vond Mentel. "Al ben ik er natuurlijk wel superblij mee."

Bunschoten hield geen ernstige verwondingen over aan de botsing, al moest ze wel behandeld worden in het ziekenhuis vanwege een snee in haar wang.

Het goud en zilver voor Mentel en Bunschoten waren niet de enige medailles maandag voor Nederland. Bij de snowboardcross voor mannen was er zilver voor Chris Vos.