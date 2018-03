Mentel bezorgt Nederland eerste paralympisch goud in Pyeongchang

De 45-jarige Mentel won vier jaar geleden in Sochi ook het goud op de snowboardcross en dat was toen de enige Nederlandse medaille.

Bij de Loosdrechtse, die vrijdag de Nederlandse vlag mocht dragen tijdens de openingsceremonie, werd al negen keer kanker geconstateerd.

Al in 2001 werd voor het eerst botkanker bij haar gevonden en was amputatie van een been onvermijdelijk. Vorig jaar belandde ze opnieuw in het ziekenhuis nadat een verdacht plekje bij haar slokdarm was gevonden. Ook bleek ze tumorcellen in haar nek te hebben. In december liet ze nog een nekwervel vervangen.

Door haar operatie was het twijfelachtig of Mentel naar Pyeongchang zou gaan, maar vorige maand bleek ze voldoende hersteld van de behandelingen om deel te kunnen nemen.

Finale

Op de olympische piste van het Jeongseon Alpine Centre was Mentel in de kwalificatierun veruit de snelste, om zich vervolgens eenvoudig voor de finale te plaatsen.

In die eindstrijd gingen Mentel en Bunschoten vrijwel zij aan zij onderuit in een van de bochten. Mentel krabbelde overeind en gleed verder, Bunschoten bleef langer liggen en had een flinke snee in haar gezicht. Hoewel Mentel nog achterom keek en zelfs even aarzelde, ging ze toch door en stak ze haar armen juichend de lucht in toen ze de finishlijn passeerde. Voor Bunschoten resteerde ondanks haar crash het zilver.

De medailles van Mentel en Bunschoten waren de eerste Nederlandse plakken op de Paralympische Spelen. Niet veel later pakte Vos bij de mannen zilver op de snowboardcross.

De Nederlandse equipe had bij de vrouwen zelfs alle medailles op de snowboardcross kunnen winnen, maar Renske van Beek legde het in de troostfinale af tegen de Spaanse Astrid Fina Paredes en moest genoegen nemen met de vierde plaats.

Vos

Vos, die voor het eerst deelneemt aan de Paralympics, verloor in de finale van de Amerikaan Mike Schultz. Hij ging al vroeg in de race onderuit, waarna Schultz onbedreigd naar de titel kon glijden.

De 20-jarige Vos, die als gevolg van een zwaar ongeval op 5-jarige leeftijd een verlamming aan zijn rechterbeen heeft, leek zijn status als favoriet volledig waar te maken in Pyeongchang. Hij zette de tweede tijd neer in de kwalificatierun en won overtuigend zijn races in de kwart- en halve finale. Een zeldzaam foutje kostte hem het goud.

Overigens werd Vos door het zilver de eerste Nederlandse man ooit die een medaille pakt op de Paralympische Winterspelen, die sinds 1976 gehouden worden. Op de Paralympische Zomerspelen hadden de Nederlandse mannen al wel veel succes.

De Paralympics in Pyeongchang duren nog tot en met zondag.