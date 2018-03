Woods komt net tekort voor eerste toernooizege sinds 2013

De winst op het toernooi dat deel uitmaakt van de Amerikaanse PGA Tour ging naar de Engelsman Paul Casey, die één slag minder nodig dan had Woods en de Amerikaan Patrick Reed.

Woods, veertienvoudig Major-winnaar, had op de laatste hole nog een kans om een play-off af te dwingen, maar hij zag zijn birdie putt van een dikke tien meter net naast de hole gaan.

Voor de Amerikaan is het al 4,5 jaar geleden dat hij voor het laatst een toernooi won. In augustus 2013 was hij de sterkste op het WGC Bridgestone Invitational. Sindsdien werd hij door verschillende rugblessures flink teruggeworpen.

Door zijn goede spel geldt Woods bij de bookmakers wel direct als één van de grote kanshebbers op de titel bij de Masters in Augusta. Dat toernooi wordt over een maand gespeeld. Woods wist dat prestigieuze Major in het verleden liefst vier keer te winnen.