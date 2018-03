Van Vollenhoven pleit voor meldpunt seksueel misbruik in sport

''Een slachtoffer moet in de gelegenheid worden gesteld om het te kunnen melden", aldus Van Vollenhoven, die vindt dat daarvoor een ''vertrouwd punt" moet worden gecreƫerd.

Volgens Van Vollenhoven kunnen bij zo'n meldpunt professionals worden neergezet die weten hoe ze zo'n melding moeten oppakken. Slachtoffers zouden dan weten dat hun melding goed terecht komt en dat ze erop kunnen vertrouwen, aldus de erevoorzitter.

Van Vollenhoven is geen voorstander van een meldplicht voor iedereen die weet heeft van seksuele intimidatie of misbruik in de sport. Dit is een van de voornaamste aanbevelingen in een rapport van oud-minister Klaas de Vries, dat eind vorig jaar verscheen. Hij deed onderzoek naar seksueel gerelateerde misstanden in de sport op verzoek van NOC*NSF.

Amateurclubs

Volgens Van Vollenhoven zijn mensen bij sportclubs, met name amateurclubs, niet goed opgeleid om dergelijke meldingen te begeleiden. Bovendien, zo zegt hij, bestaat het risico dat dergelijke meldingen ''onder de mat worden geschoven", bijvoorbeeld omdat er bepaalde familierelaties zijn binnen zo'n club.

In de Tweede Kamer is maandag een zogeheten hoorzitting waarin het rapport van De Vries wordt besproken. Van Vollenhoven hoopt dat zijn voorstel, dat hij al eerder opperde maar werd afgewezen, nu wel wordt omarmd door de politiek.