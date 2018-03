Amerikaan Norman (20) verbetert twee wereldrecords indoor op één dag

Op de individuele 400 meter was Norman 0,05 seconden sneller dan de oude recordtijd, die zijn landgenoot Kerron Clement in 2005 liep.

De vorige toptijd op de estafette (3.01,77) werd eerder dit jaar door het Poolse kwartet Karol Zalewski, Rafal Omelko, Lukasz Krawczuk en Jakub Krzewina gelopen bij de WK in Birmingham. Norman dook daar samen met Zach Shinnick, Rai Benjamin en Ricky Morgan Jr. precies een seconde onder.

De 20-jarige Norman is wereldkampioen op de 200 meter voor junioren. Het was zaterdag pas de derde keer dat hij meeliep in een finale op de 400 meter.

Het wereldrecord op de 400 meter op een buitenbaan is in handen van Wayde van Niekerk. De Zuid-Afrikaan liep op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro 43,03. Ook het wereldrecord outdoor op de 4x400 meter is met 2.54,29 ruim sneller dan de tijd die Norman en zijn ploeggenoten zaterdag liepen. Dat record is sinds 1993 in handen van de Amerikanen Andrew Valmon, Quincy Watts, Butch Reynolds en Michael Johson.

Andere wereldrecords

Eerder dit indoorseizoen werden al twee andere wereldrecords indoor verbeterd. De Amerikaan Christian Coleman liep in Albuquerque 6,34 op de 60 meter. Bij de vrouwen sneuvelde het wereldrecord op de 4x800 meter. De Amerikaansen Chrishuna Williams, Raevyn Rogers, Charlene Lipsey en Ajee Wilson liepen in New York 8.05,89.

Deze twee tijden en de records van Norman moeten door atletiekbond IAAF nog officieel erkend worden.