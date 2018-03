Ierse rugbyers winnen Six Nations na nederlaag Engeland tegen Frankrijk

Het is voor Ierland de vierde keer dat het de beste is in het zeslandentoernooi in de huidige opzet. De vorige keer was in 2015.

De afgelopen twee jaar was Engeland de sterkste, maar door een 22-16 nederlaag zaterdag tegen Frankrijk in het Stade de France kon het team van Eddie Jones een derde opeenvolgende titel vergeten.

Ierland zelf had eerder op zaterdag in het eigen Aviva Stadium Schotland met 28-8 eenvoudig opzij gezet. Winger Jacob Stockdale was met twee try’s de grote man, terwijl ook scrumhalf Conor Murray en hooker Sean Cronin de bal over de lijn wisten te drukken.

Grand Slam

Om nog kans te houden op de titel moest Engeland in Parijs winnen van Frankrijk, inclusief een bonuspunt voor vier gedrukte try's, maar dat bleek een onmogelijke opgave. Winger Jonny May slaagde er als enige in om de bal achter de lijn te drukken, maar Frankrijk won mede dankzij zes benutte penalty's alsnog met 22-16.

Volgende week zaterdag kunnen de Ieren de winst van het zeslandentoernooi nog meer glans geven. Wanneer ze in de laatste speelronde ook uittredend kampioen Engeland verslaan, hebben ze al hun wedstrijden in de Six Nations gewonnen, wat een 'Grand Slam' betekent. De laatste keer dat Ierland dat lukte was in 2009.