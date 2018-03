Brouwer en Meeuwsen veroveren in Qatar eerste titel van het jaar

De wereldkampioenen van 2013 waren in de finale in Doha in drie sets te sterk voor de Russen Oleg Stoyanovskiy en Igor Velichko: 20-22, 21-14 en 15-11. De wedstrijd nam 46 minuten in beslag.

"We begonnen sterk, maar lieten ze door onze eigen fouten terugkomen in de eerste set", zei Meeuwsen. "Daarna zijn we gewoon punt voor punt gaan spelen en hebben we het hoofd koel gehouden. Ik ben blij met hoe we gespeeld hebben."

Voor Brouwer en Meeuwsen, de nummers drie van de Spelen van Rio 2016, is het hun eerste grote zege van het jaar en hun vierde overwinning in een toernooi van de World Tour.

De laatste grote zege van het koppel dateerde van april vorig jaar, toen zij de sterksten waren in de finale van het World Tour-toernooi in het Chinese Xiamen.

Brouwer en Meeuwsen speelden vorige week bij het toernooi in Fort Lauderdale ook al tegen de Russen en ook toen was het Nederlandse duo te sterk. "Het is een jong en sterk team", meende Brouwer. "Ze hebben hier geweldig gespeeld."