Shiffrin verzekert zich ook van wereldbeker op de slalom

De 22-jarige Shiffrin won in het Duitse Ofterschwang de slalom en kan in het finaleweekeinde in Are haar leidende positie in het slalomklassement niet meer verliezen.

De olympisch kampioene op de reuzenslalom hield op de Duitse piste de Zwitserse Wendy Holdener na twee runs 0,09 seconde achter zich. Olympisch kampioene slalom Frida Hansdotter uit Zweden werd derde.

Voor Shiffrin was het haar vijfde zege van het seizoen op de slalom. In Pyeongchang stelde ze teleur op de discipline. Ze eindigde net naast het podium op de vierde plaats.