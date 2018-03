Luiten zakt naar twaalfde plek door matige derde rondgang in India

De 32-jarige Luiten was als nummer tien van het klassement begonnen aan de derde dag op de DLF Golf and Country Club.

Door een 'quadruple bogey', vier boven par, op de zesde hole vergooide Luiten al vroeg op de dag zijn kansen om in te lopen op de concurrentie. Dat wist hij in het restant van zijn derde rondgang niet meer goed te maken.

Luiten leverde uiteindelijk een scorekaart met 74 slagen in en staat nu op een totaal van 214, twee onder par. Hij was begonnen met een ronde van 71 (-1), maar meldde zich vrijdag in de top tien door in 69 slagen (-3) rond te gaan.

Thuisspeler Shubhankar Sharma en Matt Wallace uit Engeland beginnen zondag als leiders aan de laatste dag in India. Beiden hadden tot dusver 209 nodig en staan op een totaalscore van zeven onder par.

Oman

Drie weken geleden was Luiten nog de beste op het Oman Open. Hij boekte daar zijn eerste toernooizege in anderhalf jaar tijd en zesde in totaal op de Europese Tour.

Luiten is de enige Nederlander in India. Zijn landgenoot Daan Huizing, die een niveau lager uitkomt op de Challenger Tour, heeft geen uitnodiging gekregen.