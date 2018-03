Geen succes voor Nederlandse skiërs op eerste dag Paralympics

Op de afdaling gingen Anna Jochemsen en Jeroen Kampschreur onderuit. Niels de Langen (veertiende) en Jeffrey Stuut (negentiende) kwamen niet in de buurt van het podium.

"We hadden er meer van verwacht, maar dit kan helaas gebeuren", vertelde coach Falco Teitsma na afloop in het Jeongseon Alpine Center.

Chef de mission Esther Vergeer gaf in een eerder stadium al aan dat de 'ondergrens' voor de Nederlandse equipe is vastgesteld op vijf medailles. "In theorie maken we kans op tussen de 0 en 33 medailles, maar onze verwachting hebben we gebaseerd op de prestaties van de afgelopen maanden en jaren", vertelde de oud-rolstoeltennisster.

Bij de vorige editie van de winterse Paralympics was er slechts één keer eremetaal voor TeamNL. Bibian Mentel, die vrijdag als 45-jarige opnieuw de vlag mocht dragen bij de openingsceremonie, pakte toen goud op de snowboardcross in Sochi.

Teleurstelling

Vooral voor Jochemsen was de teleurstelling zaterdag groot. Bij de laatste wereldbekerwedstrijd won de Utrechtse nog een afdaling. "Je skiet op het randje en neemt risico's. Bij de derde bocht werd ik uit balans gebracht en dat kon ik niet meer corrigeren. Als ik zie wie hier de medailles winnen, had ik daar zeker tussen kunnen staan."

Kampschreur mikte vooraf op een plaats bij de beste zes, maar hield aan een crash, waarbij hij met zijn kin op de bak van zijn zitski klapte, een dikke lip en een pijnlijke kaak over.

"Natuurlijk is dit zonde. Maar mijn kansen op de andere disciplines zijn sowieso groter", klonk Kampschreur desondanks nog redelijk opgewekt. "Op de super-G ga ik voor een heel mooie podiumplek."

Zitskiër De Langen heeft hetzelfde streven. Hij hield wel een goed gevoel over aan zijn optreden op de afdaling. "Hier en daar zaten puntjes die beter konden, maar dit is niet ‘mijn’ discipline. Ik ben wel tevreden met hoe het ging."

Ook Stuut ziet meer kansen op de super-G, die zondag plaatsvindt. "Dit was geen goede race. Ik maakte bovenin een fout en kwam te laag uit, waardoor ik mijn snelheid verloor."