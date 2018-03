Raptors maken na zeventien wedstrijden einde aan zegereeks Rockets

Zelfs veertig punten van sterspeler James Harden bleken voor de Rockets niet genoeg om de eerste verliespartij sinds 26 januari, bij New Orleans Pelicans, te voorkomen.

De Raptors, die zich eerder deze week als koploper in de Eastern Conference als eerste ploeg verzekerden van een play-offticket, dankten de winst vooral aan Kyle Lowry (dertig punten) en DeMar DeRozan (23).

"Ik heb niet eens het gevoel dat we verloren hebben", reageerde de 28-jarige Harden na afloop nuchter. "Niets aan de hand, er is helemaal niets veranderd. Het is maar één wedstrijd."

Houston, de koploper in het westen, is nog niet zeker van een plek in de play-offs van het NBA-seizoen. Twee overwinningen volstaan daarvoor voor de Rockets. Vorig jaar werden de Texanen uitgeschakeld in de halve finales van de Western Conference.

Nadat de Raptors in de nacht van woensdag op donderdag een plek bij de beste acht in de Conference en daarmee het eerste play-offticket veiligstelden, volgde een dag later recordkampioen Boston Celtics.

Warriors

De Rockets bleven ondanks de nederlaag wel bovenaan staan in het westen. Nummer twee Golden State Warriors ging namelijk ook onderuit. De regerend kampioen verloor zonder de geblesseerde vedette Stephen Curry met 125-108 bij Portland Trail Blazers.

Bij afwezigheid van Curry, die donderdag voor de vierde keer in korte tijd een enkelblessure opliep, stond Kevin Durant weer op bij de Warriors. Zijn veertig punten waren echter niet genoeg voor de Californiërs.