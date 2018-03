Pacquiao keert terug in ring om wereldtitel weer in handen te krijgen

Pacquiao verloor vorig jaar in Brisbane verrassend zijn kampioensgordel aan de Australiër Jeff Horn.

De uitkomst van de partij was controversieel. De juryleden riepen Horn unaniem uit tot winnaar, terwijl Pacquiao volgens veel kenners de overhand had.

De WBO stelde een onderzoek in, maar ook na het terugzien van het gevecht wezen andere juryleden Horn aan als winnaar.

Herhaling

De bedoeling was aanvankelijk dat Pacquiao en Horn eind vorig jaar opnieuw tegenover elkaar zouden staan, maar de Aziaat zag daar uiteindelijk vanaf omdat hij ten tijde van de confrontatie "andere verplichtingen" had.

Pacquiao is zo populair in zijn land dat hij zich allang niet meer alleen met sporten bezig houdt. Hij is ook politicus en zit zelfs in de Filipijnse senaat.

'Pacman' is de enige bokser die wereldtitels in acht verschillende gewichtsklassen won. Hij zegevierde in 59 van zijn 68 wedstrijden.

In 2015 moest Pacquiao zijn meerdere erkennen in Floyd Mayweather in een titelgevecht dat als wedstrijd van de eeuw werd bestempeld.