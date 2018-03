Van Gerwen beseft dat hij ondanks koppositie meer moet laten zien

"Gelukkig was mijn matige spel voldoende. Ik heb karakter getoond en soms is dat nodig, maar ik weet dat ik beter kan dan dit", aldus Van Gerwen op de site van bond PDC.

"Ik moest er echt voor werken. Het ging redelijk, maar ik steek op dit moment gewoon niet in mijn allerbeste vorm. Ik ben blij met de twee punten."

De tweevoudig wereldkampioen versloeg Whitlock met 7-4 en kwam daarmee op acht punten na vijf partijen. Hij loste Michael Smith, die met 7-5 onderuit ging tegen Rob Cross, af als koploper.

Van Gerwen gaf toe dat Whitlock het hem moeilijk maakte. "Hij vertraagde het spel, want hij wist dat hij iets moest proberen omdat hij niet in grootse vorm is. Dat was zwakte van hem, maar ik speelde ook niet goed. De volgende keer moet ik beter voorbereid zijn."

Van Barneveld

Ook landgenoot Raymond van Barneveld kende een prima avond in Leeds, want hij boog tegen Gerwyn Price een achterstand om in een 7-5 overwinning en klom daarmee van de zevende naar de vijfde plaats.

"De PDC maakte deze week bekend dat er twee Premier League-avonden in Rotterdam zijn. Als Nederlander wil je daar natuurlijk bij zijn en niet voor die tijd al uitgeschakeld zijn, dus dit is een heel belangrijke zege", aldus de 50-jarige Hagenaar.

"Wellicht verdiende Gerwyn een punt, maar zo gaat het soms. Ik gaf niet op. Ik heb nu vijf punten, maar moet in de komende vier weken nog alle zeilen bijzetten."

De tweede Premier League-avond in Rotterdam werd aan de kalender toegevoegd omdat vorige week vanwege hevige storm een streep werd gezet door de speelronde in Exeter.

In aanloop naar de dubbele speelronde in Ahoy reizen de darters eerst nog langs Nottingham, Glasgow, Belfast, Liverpool en Sheffield. In Liverpool vallen bij 'Judgement Night' de twee laagst geklasseerde spelers af.