Celtics plaatsen zich na Raptors als tweede voor play-offs NBA

De Celtics zijn door de overwinning verzekerd van een plaats bij de eerste acht clubs in de Eastern Conference.

Irving nam 23 punten voor zijn rekening en noteerde acht assists en zeven rebounds. Bij de Timberwolves kwam de Serviër Nemanja Bjelica tot dertig punten en twaalf rebounds.

Boston Celtics geldt met zeventien titels als recordkampioen in de NBA. De laatste keer dat de ploeg uit Boston de titel pakte was in 2008.

De Raptors grepen in de nacht van woensdag op donderdag al een play-offticket door na verlenging af te rekenen met Detroits Pistons: 121-119. Het was de 47e overwinning van het seizoen voor de Canadese formatie.

Warriors

Titelverdediger Golden State Warriors boekte een moeizame overwinning op San Antonio Spurs, dat na de derde periode nog een voorsprong had van negen punten.

Kevin Durant zorgde er in het laatste kwart voor dat de overwinning alsnog naar de ploeg uit Oakland ging: 110-107. Durant was verantwoordelijk voor 37 punten.

Tegenvaller voor de Warriors was het uitvallen van sterspeler Stephen Curry, die al in de derde minuut naar de kant moest. Het was de vierde keer sinds begin december dat hij een enkelblessure opliep.