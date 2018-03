Van Gerwen koploper in Premier League, Van Barneveld toont veerkracht

Van Gerwen versloeg zijn Australische tegenstander met 7-4 en komt daarmee na vijf wedstrijden op een totaal van acht punten. Smith begon als leider aan de speelronde in de First Direct Arena, maar ging met 7-5 onderuit tegen wereldkampioen Rob Cross.

Beide darters hebben vier van hun vijf partijen gewonnen. Het saldo in legs is echter in het voordeel van de Brabander, die voor het eerst sinds de openingsdag in Dublin weer bovenaan de ranglijst staat.

Whitlock brak Van Gerwen meteen in de eerste leg en nam een voorsprong van 2-0. De titelverdediger trok de stand echter snel weer gelijk tot 2-2 en sloeg in het tweede deel van de partij toe.

Met een gemiddelde van 100,96 met drie pijlen was de Nederlander duidelijk sterker dan de Australiër (92,28). Alleen Peter Wright bezorgde de nummer één van de wereld dit Premier League-seizoen een nederlaag.

Van Barneveld

Van Barneveld boekte in Leeds een broodnodige zege op Price: 7-5. De Hagenaar klimt daardoor van de zevende naar de vijfde plaats in de stand.

Van Barneveld keek na een rommelige openingsfase, waarin de meeste legs tegen de darts in gingen, tegen een 5-3 achterstand aan. Daarna trok hij met vier gewonnen legs op rij alsnog de wedstrijd naar zich toe.

Voor 'Barney' is het pas de tweede overwinning van het seizoen in de Premier League. Na tien speelronden vallen bij 'Judgement Night' in Liverpool de twee laagst geklasseerde darters af.

De ontmoeting in Leeds is op papier de zesde speelronde van dit seizoen in de Premier League Darts. Vanwege het slechte weer in Engeland, waardoor code rood gold, kon er vorige week in Exeter echter niet worden gespeeld.

Om het schema weer in ere te herstellen, mag Rotterdam een extra speelronde organiseren. Deze wordt afgewerkt op woensdag 18 april, een dag later zijn de beste darters van de wereld opnieuw te gast in Ahoy.