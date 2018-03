Verstappen rijdt 187 ronden op productieve voorlaatste testdag

Daarmee was hij de op één na productiefse coureur van de dag. Sebastian Vettel reed in zijn Ferrari één ronde meer dan Verstappen.

Voor de Nederlander was het de laatste testdag voor de start van het nieuwe Formule 1-seizoen. Vrijdag kruipt namelijk zijn Australische ploeggenoot Daniel Ricciardo weer achter het stuur van de RB 14.

Een scherpe tijd wist Verstappen, mede door zijn bandenkeuze, niet neer te zetten. Met zijn snelste rondje van 1.19,842, neergezet op softs tijdens de ochtendsessie, reed hij slechts de twaalfde tijd van de dertien coureurs die donderdag in actie kwamen.

De coureur van Red Bull Racing reed donderdagochtend 77 ronden en voegde er daar in de middag nog 110 aan toe. Afgelopen dinsdag bleef de teller van de 20-jarige Verstappen nog steken op 130 ronden.

Deze week konden de coureurs veel vaker het circuit op dan vorige week, toen het winterse weer in Barcelona voor zware omstandigheden zorgde. Verstappen kwam toen in zijn gloednieuwe Red Bull tijdens zijn testdagen slechts tot respectievelijk 67 en 35 ronden.

Vettel

Vettel reed donderdag niet alleen de meeste kilometers, maar was ook met afstand de snelste coureur in Barcelona. De Duitser reed in de ochtend op hypersofts een ronde van 1.17,182.

Hij verbeterde daarmee het officieuze baanrecord, dat sinds woensdag in handen was van Ricciardo (1.18,047), met bijna een seconde. De tweede tijd op donderdag was voor Kevin Magnussen (Haas): 1.18,360.

Bij Mercedes kwamen Valtteri Bottas en Lewis Hamitlon opnieuw allebei in actie. De Fin reed in de ochtend 97 ronden, Hamilton bleef daar in de middag dertien ronden onder. Omdat werd gekozen voor mediums, kwamen de coureurs niet verder dan respectievelijk de negende en achtste tijd.