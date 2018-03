Geschrokken Van Barneveld wijt wegtrekker op UK Open aan diabetes

"Mijn wedstrijd op de UK Open tegen Mervyn King verliep rampzalig. Ik heb de beelden inmiddels teruggezien. Het zag er verschrikkelijk uit. Dit kwam door mijn diabetes", laat de 50-jarige Hagenaar weten op zijn eigen YouTube-kanaal.

Van Barneveld oogde in het treffen met King uiterst vermoeid en ziek en leek in de slotfase zelfs heel even flauw te vallen.

De vijfvoudig wereldkampioen verloor uiteindelijk kansloos met 10-4 en nam eenmaal terug in Nederland de tijd om aan te sterken.

"Vanaf dinsdag ben ik in de sportschool aan mijn herstel bezig. We vechten, trainen en oefenen totdat we weer goede resultaten boeken. We werken hard, dus jullie zien me snel weer", besluit Van Barneveld.

De huidige nummer twaalf op de wereldranglijst komt donderdagavond weer in actie, tegen Gerwyn Price tijdens de vijfde speelronde van de Premier League in Leeds.

Van Barneveld lijkt in slaap te vallen tijdens de UK Open

Gering

Van Barneveld bezet met drie punten de teleurstellende zevende plaats op de ranglijst, maar zijn achterstand op nummer vier Peter Wright is met slechts één punt gering.

De top vier na vijftien speelrondes gaat naar de kruisfinales op 17 mei in de O2 Arena in Londen. Na de negende speelronde vallen de nummer negen en tien in de stand af.

Van Barneveld kampt al jaren met diabetes. Door gezonder te eten en te leven probeert hij de ziekte onder controle te houden.

De Zuid-Hollander gaf onlangs ook de diabetes de schuld voor het weggeven van een comfortabele voorsprong in zijn met 10-9 gewonnen eersterondepartij tegen Dave Chisnall op de Unibet Masters in Milton Keynes.

"Mensen vergeten weleens dat een wedstrijd spelen mij heel veel energie kost. Soms voel ik me 35, maar dat kan dan twee minuten later zomaar vijftig zijn en weer twee minuten later zelfs 85. Dat doet diabetes met je. Ik ben gewoon ziek", zei Van Barneveld destijds in gesprek met NUsport.

De eindzege op de UK Open, waar door de barre weersomstandigheden in het zuidwesten van Engeland geen publiek welkom was, ging naar Gary Anderson, die in de finale met 11-7 te sterk was voor Corey Cadby.