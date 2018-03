Politie doet onderzoek naar gelekte naaktbeelden handbalsters Oranje

Onderzoek van RTL Nieuws bracht aan het licht dat twee video's, gefilmd door een bewakingscamera in een kleedkamer van de Sauna & Beauty Oase in Nederasselt, van drie en twee minuten op een pornowebsite stonden.

De beelden, waarop zeven oud-speelsters van Oranje naakt te zien zijn, zijn inmiddels van de bewuste pornowebsite gehaald.

Volgens Erik van Ingen Schenau, eigenaar van de sauna, zijn de beelden twee jaar geleden buitgemaakt toen zijn bedrijf gehackt werd. "Sindsdien zijn er geen camera's meer te vinden in de kleedkamers", vertelt Van Ingen Schenau tegen RTL Nieuws.

De camera's waren opgehangen om diefstal tegen te gaan, al mag dat eigenlijk niet. De Autoriteit Persoonsgegevens verbiedt beveiligingscamera's in ruimten met mensen zonder kleding.

Vreselijk

De Nederlandse handbalbond (NHV) ondernam woensdag meteen actie toen duidelijk werd dat naaktbeelden van speelsters online waren gezet. "We hebben gedaan wat we moesten doen. Dat is de betrokkenen op de hoogte stellen en daarna meteen de politie inschakelen", zegt hoofd bedrijfsvoering Norman Uhlenbusch van NHV, dat aangifte deed.

"Ik heb de beelden zelf niet gezien, maar het betreft oude beelden van speelsters die niet meer bij de Nederlandse selectie zitten. Het is vreselijk dat dit soort beelden kunnen rondzingen, maar er is weinig tegen te doen. Wij hebben het nu in handen van de politie gelegd."

Overigens zijn de handbalsters niet de enige slachtoffers. Er stonden meer video's online met kleedkamerbeelden van Sauna & Beauty Oase en daarop zijn andere bezoekers naakt te zien.

De Nederlandse handbalsters draaien de laatste jaren mee in de internationale top. Oranje pakte zilver en brons op de WK's van 2015 en 2017 en werd twee jaar geleden vierde op de Olympische Spelen. In 2016 was er bovendien zilver op het EK.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je ’s nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!