Waterpolosters treffen Italië en Griekenland in poulefase EK

Nederland zit in groep A verder bij Israël, Frankrijk en Kroatië. De beste vier landen plaatsen zich voor kwartfinales.

De ploeg van bondscoach Arno Havenga ontloopt het gastland en titelverdediger Hongarije. Ook Servië, Rusland, Turkije en Duitsland zitten in groep B.

"Het zal strijden worden om de eerste plek, daarna zal het toernooi echt beginnen", zegt Havenga. "De afgelopen jaren hebben we niet zoveel tegen de Italiaansen gespeeld. In de voorbereiding hebben we nog een toernooi waar we samen met ze zullen spelen. Dan kunnen we kijken waar we staan."

Oranje werd op de laatste twee EK's tweede door in de finale te verliezen van Hongarije (2016) en Spanje (2014). Italië won twee jaar geleden het brons. Griekenland is de wereldkampioen van 2011.

Oranje, dat in 2008 in Peking olympisch kampioen werd, won het EK viermaal. De laatste titel dateert echter alweer van 1993.

Mannen

De Nederlandse mannen werden bij de loting ingedeeld in groep C met wereldkampioen Kroatië, Turkije en Griekenland. De waterpoloërs kwamen deze eeuw op een EK nooit verder dan een tiende plek.

De groepswinnaars plaatsen zich voor de kwartfinales, de nummers twee en drie van elke poule spelen eerst nog in een play-off voor een plek bij de laatste acht.

"Een zware loting, maar we moeten kunnen winnen van Turkije, dan kruisen we waarschijnlijk tegen Italië of Hongarije uit poule A", zegt bondscoach Robin van Galen.

"We moeten dus proberen om te stunten tegen een topland. Dat hebben we op het OKT gedaan tegen Spanje, dat is zwaar maar je weet het nooit. Het is sowieso al goed dat we er weer bij zijn."

Het EK begint op 14 juli en duurt tot en met de 28e van die maand.