Coach Oltmans moet Pakistaanse hockeyers naar Spelen 2020 leiden

Met Oltmans hoopt Pakistan zich voor de Olympische Spelen van Tokio in 2020 te kwalificeren. De ploeg is vrijwel altijd van de partij op de Spelen, maar ontbrak twee jaar geleden in Rio de Janeiro.

"We hebben een aardige inhaalslag te maken, maar niets is onmogelijk", zegt Oltmans, die direct naar Pakistan vliegt om zijn nieuwe ploeg te gaan voorbereiden op de Commonwealth Games van volgende maand in Australië.

Oltmans, die als bondscoach van Oranje in 1996 olympisch goud veroverde en twee jaar later in eigen land ook de wereldtitel pakte, neemt Pakistan voor de tweede keer onder zijn hoede.

Bij de Spelen van 2004 eindigde de ploeg onder zijn leiding als vijfde. Oltmans werkte de voorbije jaren in India, eerst als prestatiemanager en daarna als bondscoach. Hij werd er in september vorig jaar ontslagen.

WK

Op het WK, dat dit jaar in november en december in India wordt gehouden, zit Pakistan in een groep met Nederland, Duitsland en Maleisië. Voor het eerst doen zestien landen mee aan het toernooi.

Pakistan is met vier wereldtitels recordhouder. De Aziaten trokken bij de eerste editie in 1971 en ook in 1978, 1982 en 1994 aan het langste eind. Vier jaar geleden ontbrak de drievoudig olympisch kampioen op het WK.

"In Pakistan kunnen ze allemaal hockeyen. Aan kwaliteit en goede spelers geen gebrek", zei Oltmans onlangs al. "Maar er moet veel gebeuren om dat op de juiste manier samen te brengen. Pakistan moet nu echt naar de lange termijn kijken."