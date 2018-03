PDC voegt extra speelronde in Rotterdam toe aan Premier League-kalender

Code rood in het zuidwesten van Engeland maakte het afgelopen donderdag onmogelijk om de vijfde speelronde doorgang te laten vinden in de Westpoint Arena, oordeelde de PDC.

De partijen die aanvankelijk in Exeter op het programma stonden, worden op 5 april al ingehaald in Liverpool. De PDC maakte maandag bekend dat die avond als 'Judgement Night' geldt, wat inhoudt dat de twee laagst geklasseerde spelers na die avond worden geëlimineerd.

Door een extra avond in Rotterdam aan de kalender toe te voegen, is het speelschema weer in ere hersteld. De ingelaste speelronde wordt afgewerkt op woensdag 18 april, daags voor de oorspronkelijke datum waarop Nederland aangedaan wordt.

Kaarten

PDC-baas Barry Hearn is blij dat de in het water gevallen trip naar Exeter ingehaald kan worden in de Rotterdamse evenementenhal. "We hebben verschillende opties om er weer een uit zestien speelrondes bestaand seizoen van te maken bekeken en het is geweldig dat we voor een tweede avond in Ahoy terecht kunnen."

"De kaarten vliegen over de toonbank sinds we Rotterdam in 2016 voor het eerst aandeden en dit is een prachtige gelegenheid voor de Nederlandse dartsliefhebbers om de beste darters ter wereld weer in levenden lijve aan het werk te zien", verklaart Hearn.

Na de dubbele speelronde in Rotterdam volgen nog bezoeken aan Manchester (26 april), Birmingham (3 mei) en Aberdeen (10 mei), waarna de vier overgebleven spelers op 17 mei om de eindzege strijden in de O2 Arena in Londen.

Titelverdediger Michael van Gerwen staat na vier speelrondes met zes punten tweede in de stand. Met acht punten gaat Michael Smith vooralsnog verrassend aan de leiding. Raymond van Barneveld is met drie punten de nummer zeven in het Premier League-klassement.