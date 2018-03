Glory-baas wil in toekomst kickboksgevecht 'waar hele wereld naar kijkt'

"Er zal een moment komen waarop de wereld stopt met draaien en iedereen naar een kickbokswedstrijd kijkt", zegt Zelaznik tegen NUsport. "Zo'n gevecht waarvan je jaren later nog precies weet waar je was toen je aan het kijken was."

"Zoals in de jaren 70 met Rumble in de Jungle met Muhammad Ali en George Foreman, of recentelijk de bokswedstrijd tussen Floyd Mayweather en Conor McGregor. Zoiets kan in het kickboksen ook gebeuren, misschien al binnen twaalf maanden."

Zaterdag bezocht Zelaznik in Rotterdam zijn tweede Glory-evenement sinds zijn aanstelling in januari. De CEO heeft een lange carrière met bestuursfuncties in de vechtsport. Hij werkte ruim een decennium bij de UFC, de MMA-bond die de laatste jaren vooral in de Verenigde Staten razendpopulair werd. Zelaznik was vice-president van de UFC, voordat hij naar Glory vertrok.

Bij Glory trof hij de grootste kicksportorganisatie ter wereld, met kantoren in Amsterdam, Singapore en Denver. De beste kickboksers, onder wie Rico Verhoeven en Badr Hari, staan er onder contract. Het bedrijf werd pas in 2012 opgericht, toen kickboksorganisatie K1 met grote financiële problemen kampte.

Glory is al groot in Nederland, maar internationaal is er nog veel terrein te winnen. "Als wij de juiste tv-contracten afsluiten, kan het snel gaan", denkt Zelaznik. "Zeker tegenwoordig met alle sociale media kun je snel veel aandacht genereren."

De kickboksbond heeft tv-contracten in ruim 130 landen. Glory 51, met het duel tussen Hari en Hesdy Gerges als hoofdprogramma, werd zaterdag live uitgezonden op ESPN3. Het was de eerste keer dat de grootste sportzender ter wereld een Glory-gevecht van buiten de VS live uitzond op een van zijn kanalen.

Wereldkampioen zwaargewicht Rico Verhoeven lijkt de aangewezen man om in de toekomst in het grote gevecht te staan dat Zelaznik ambieert. "Zo beroemd als hij in Nederland is, is hij nog niet in de rest van de wereld. Maar Amerikaanse vechtsportfans weten inmiddels wel wie hij is. Toen Rico in het publiek zat bij een MMA-wedstrijd in de VS, wilden heel veel mensen en selfie met hem."

"De MMA heeft een hele grote fanbase opgebouwd en een groot deel daarvan is ook geïnteresseerd in andere vechtsporten, zoals kickboksen", vertelt de Glory-baas.

"Sommige fans van het MMA houden niet van de grondgevechten, de regels daarvan zijn niet voor iedereen duidelijk. Als twee vechters op de grond belanden en daar verder vechten, klinkt er vaak boegeroep van een deel van het publiek."

Enthousiast

Zelaznik denkt mede daaromdat veel vechtsportfans enthousiast te maken zijn voor het kickboksen. "Mensen houden van staande gevechten, dat is de meest natuurlijke manier om te vechten."

Hij denkt dat ook het publiek in de Verenigde Staten warm kan lopen voor een gevecht van Verhoeven. "Natuurlijk houden mensen van local heroes, mede daarom is de sport in Nederland met zijn rijke geschiedenis al zo populair. Maar als je je fans opleidt met informatie over de sport, dan willen ze de beste in actie zien."

Glory wil in 2018 veertien tot zestien evenementen organiseren. Glory 52 (31 maart in Los Angeles) en Glory 53 (12 mei in Lille) liggen al vast. Zelaznik: "Er komt dit jaar nog zeker één en misschien zelfs twee evenementen in Nederland. Maar daar kan ik op dit moment verder nog niks over zeggen."