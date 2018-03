Darter Anderson klopt verrassende finalist Cadby en wint UK Open

Anderson gold als tweevoudig wereldkampioen en nummer vier van de wereldranglijst van de PDC als torenhoge favoriet tegen Cadby, die als mondiale nummer 70 verrassend tot de eindstrijd was doorgedrongen. In de finale kwam de Schot weliswaar stroef uit de startblokken, maar in het tweede deel stelde hij orde op zaken.

De Nederlandse darters slaagden er niet in om de slotdag te halen. Oud-winnaars Michael van Gerwen en Raymond van Barneveld werden vrijdag in de derde ronde uitgeschakeld. Jermaine Wattimena ging zaterdagavond als laatste Nederlander onderuit. Hij kon niet voor een stunt zorgen tegen Anderson.

De UK Open werd dit jaar zonder publiek afgewerkt. Vanwege de zware storm die deze week door Engeland raasde, gold code rood. Om die reden werd donderdag al de Premier League-speelronde in Exeter afgelast.

Talent

De pas 22-jarige Cadby sneuvelde eind vorig jaar op het WK al in de eerste ronde, maar liet deze week in Minehead zien wat hij in zijn mars heeft. Op weg naar de finale rekende hij af met onder anderen Chris Dobey en Gerwyn Price. In de halve eindstrijd gunde de AustralIër zijn tegenstander Robert Owen maar drie legs.

Ook aan de finale begon Cadby uitstekend, maar nadat hij een 4-1 voorsprong had genomen, begon Anderson aan een comeback. De 47-jarige Schot, in de kwartfinale verantwoordelijk voor de uitschakeling van wereldkampioen Rob Cross, won vier legs op rij en gaf de voorsprong daarna niet meer uit handen.

Anderson stond één keer eerder in de finale van de UK Open. In 2010 werd hij daarin geklopt door Phil Taylor. Met zijn toernooizege verdient de 'Flying Scotsman' een bedrag van bijna tachtigduizend euro.