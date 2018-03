Herlings start MXGP-seizoen met winst in Argentinië

Herlings eindigde in de eerste manche nog als tweede achter Antonio Cairoli, maar in de tweede run liet hij de Italiaan, negenvoudig wereldkampioen, in het laatste rondje achter zich.

Omdat de tweede manche bij een gelijke stand de doorslag geeft, gaat de overwinning van de eerste Grand Prix van het seizoen naar Herlings.

Cairoli leek in de tweede race onbedreigd op de zege af te stevenen, maar in de laatste rondjes kwam Herlings opeens snel dichterbij. Met een gewaagde inhaalactie greep de 23-jarige Brabander de leiding, waarna hij zijn winst op het zandcircuit van Neuquen niet meer in gevaar liet komen.

Gehuldigd

Omdat Cairoli als tweede over de streep kwam, pakte hij net als Herlings 47 punten in de eerste wedstrijd van het WK-seizoen. De Nederlander werd door zijn sterke optreden in de tweede manche echter gehuldigd als winnaar van de eerste Grand Prix.

"Ik heb de hele winter hard gewerkt en dat betaalt zich nu uit", concludeerde Herlings tevreden. "Het was geweldig om van zo'n grote achterstand terug te komen. Ik geef nooit op. Het wordt een lang en mooi seizoen."

Over twee weken gaat het kampioenschap verder met de Grand Prix van Europa in Valkenswaard.