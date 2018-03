Smet strandt in halve finales 60 meter horden bij WK indoor

Smet kwam in zijn race als vijfde over de finish in 7,69 seconden, precies dezelfde tijd die hij ook in de series had neergezet. Toen eindigde hij als derde.

Smet had in de halve finales bij de beste twee moeten zitten om zich te plaatsen voor de finale. De hordeloper had zich vorige maand met een persoonlijk record van 7,65 gekwalificeerd voor de WK indoor in de Engelse stad.

Alle Nederlandse atleten zijn nu klaar in Birmingham. De equipe van Oranje sloot het toernooi af met drie medailles.

Sifan Hassan pakte zilver en brons op respectievelijk de 3000 en 1500 meter, Nadine Visser verraste met brons op de 60 meter horden. De 23-jarige Visser had in de halve finales met 7,83 het belegen Nederlands record van Marjan Olyslager verbeterd.