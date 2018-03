Smet strandt in halve finales 60 meter horden bij WK indoor

Smet kwam in zijn race als vijfde over de finish in 7,69 seconden, precies dezelfde tijd die hij ook in de series had neergezet. Toen eindigde hij als derde.

Smet had in de halve finales bij de beste twee moeten zitten om zich te plaatsen voor de finale. De hordeloper had zich vorige maand met een persoonlijk record van 7,65 gekwalificeerd voor de WK indoor in de Engelse stad.

Alle Nederlandse atleten zijn nu klaar in Birmingham. De equipe van Oranje sloot het toernooi af met drie medailles.

Sifan Hassan pakte zilver en brons op respectievelijk de 3000 en 1500 meter, Nadine Visser verraste met brons op de 60 meter horden. De 23-jarige Visser had in de halve finales met 7,83 het belegen Nederlands record van Marjan Olyslager verbeterd.

Estafette

De Poolse estafetteploeg won de 4x400 meter in een wereldrecord. Karol Zalewski, Rafal Omelko, Lukasz Krawczuk en Jakub Krzewina snelden in de finale naar het goud in een mondiale toptijd: 3.01,77. Ze verbeterden daarmee het wereldrecord dat sinds 2014 met 3.02,13 in handen was van een Amerikaans kwartet.

De estafettelopers uit de VS lagen in Birmingham lang aan kop, maar slotloper Vernon Norwood werd op het laatste stuk richting de finish gepasseerd door Krzewina.

De Amerikanen moesten genoegen nemen met het zilver, in een tijd die ook onder het oude wereldrecord lag (3.01,97). Het brons ging naar België, met de broers Dylan, Jonathan en Kevin Borlée (3.02,51).

Bij de vrouwen ging het goud op de 4x400 meter wel naar de Verenigde Staten (3.23,85), voor Polen en Oekraïne.

Verspringen

De Servische verspringster Ivana Spanovic pakte na zilver en brons op vorige WK's nu voor het eerst het goud. Met een afstand van 6,96 meter troefde ze de Amerikaanse topfavoriete Brittney Reese af (6,89). De 800 meter werd net als twee jaar geleden in Portland gewonnen door Francine Niyonsaba uit Burundi (1.58,31).

Bij de mannen gingen de wereldtitels op de 1500 en 3000 meter naar twee Ethiopiërs. De pas achttienjarige Samuel Tefera won de 1500 in 3.58,19. Yomif Kejelcha veroverde op twintigjarige leeftijd al zijn tweede wereldtitel op de dubbele afstand, in 8.14,41. De Brit Andrew Pozzi won de 60 meter horden in 7,46 seconden. Koen Smet strandde in de halve finales.

Renaud Lavillenie pakte voor de derde keer de wereldtitel bij het polsstokhoogspringen. De Fransman ging als enige over 5,90 meter. Pogingen om daarna ook over 6 meter te gaan mislukten.