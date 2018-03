Hirscher verovert zevende algehele titel op rij in wereldbeker

De 29-jarige Hirscher zette een tijd neer van 1.49,22. De Noor Henrik Kristoffersen eindigde in 1.50,44 als tweede, voor de Zwitser Ramon Zenhäusern (1.50,83).

Het is voor Hirscher de zevende keer op rij dat hij de algehele titel behaalt. De olympisch kampioen op de super G en de combinatie is ook zeker van de eindzege in het wereldbekerklassement op de slalom.

Wendy Holdener is op de combinatie zeker van de eindzege in de wereldbeker. De 24-jarige Zwitserse skiester had in Crans-Montana genoeg aan de vierde plaats om de winst veilig te stellen.

De dagzege ging naar de Italiaanse Federica Brignone, die de Zwitserse olympische kampioene Michelle Gisin net voorbleef: 1.46,47 om 1.46,50. De Slowaakse Petra Vlhova finishte in 1.46,56 als derde.