Gerges wil nederlaag tegen Hari niet aan hamstringblessure wijten

"Het schoot erin bij een trap met links", zegt Gerges tegen NUsport. "Ik denk dat er een klein scheurtje in zit. Ik had er in het vervolg van de partij wel last van, ik bewoog niet zo lekker meer."

Gerges begon nog ijzersterk aan het hoofdprogramma van Glory 51. In de eerste ronde wist hij Hari enkele keren tegen de touwen te krijgen en deelde hij een serie rake stoten uit.

In de tweede en derde ronde greep Hari, onder luide aanmoedigingen van zijn grote schare fans, het initiatief. Gerges hield tot het einde van de partij vol, maar de jury riep Hari unaniem tot winnaar uit.

"Als die eerste ronde een minuut langer had geduurd, dan had ik gewonnen", is Gerges overtuigd. "Maar aan 'als' heb je niks. Of ik zonder die hamstringblessure had gewonnen? Dat weet ik niet. Zulke blessures horen ook bij de sport. We zullen het nooit weten."

Comeback

Voor de 33-jarige Hari was het gevecht met Gerges (34) zijn comeback als kickbokser. Vanwege een gevangenisstraf lag zijn carrière vijftien maanden stil.

Met een overwinning wilde hij aantonen nog tot de top te behoren. De verwachting is dat eind dit jaar een nieuw gevecht komt met Glory-wereldkampioen Rico Verhoeven, maar dat is nog niet bevestigd.

"Badr is gewoon een goede vechter, dat verleer je niet", zegt Gerges. "Ik wist dat het een zware partij zou worden en dat is ook gebleken."

Hari maakte er in Ahoy een tactisch gevecht van. In de eerste ronde liet hij zijn 10 kilo zwaardere tegenstander uitrazen, om met zijn beweeglijkheid in de tweede en derde ronde toe te slaan.

"Hij heeft net wat slimmer gevochten. Ik heb in de eerste ronde geknokt en toen ging hij in zijn achteruit", kijkt Gerges terug. "Hij ging voor de punten, waar ik het met power wilde beslissen. Badr heeft het gewoon slim gedaan."

Genoten

Gerges werd in Ahoy al voor het gevecht door de duizenden fans van Hari uitgefloten, maar stelt zelf te hebben genoten van het gevecht. "Ik vond de hele aanloop mooi. Heerlijk al die aandacht, ook van de media."

"Als kleine jongen begin je met een bepaalde sport en dan heb je een droom. Ik leef nu gewoon die droom. Dit is waar je het uiteindelijk voor doet", zegt de onder Egyptische vlag vechtende Gerges.

"Je kan winnen of verliezen. Natuurlijk is het klote dat ik verlies, maar we gaan gewoon weer door."

"Als ik verlies is, dan is dat altijd met opgeheven hoofd. Als je in de ring gaat staan, ben je sowieso een winnaar. Ik sta hier en ik ben gezond. Het leven is mooi."