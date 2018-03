Hari hint na overwinning tegen Gerges op rematch met Verhoeven

"Ik denk dat er nu een andere rematch aankomt", doelde Hari, die de confrontatie met Gerges in het Rotterdamse Ahoy op punten won, op een gevecht met Glory-wereldkampioen Verhoeven.

"Ik heb geen boodschap voor hem. Dit gevecht was de boodschap. Ik heb laten zien dat er niets mis is met mijn conditie en mijn fysieke gesteldheid. Ik ben sterk en fit."

Hari en Verhoeven stonden in december 2016 voor een prestigeduel tegenover elkaar in Oberhausen. Verhoeven trok destijds aan het langste eind doordat Hari moest opgeven met een armblessure. Een tweede ontmoeting tussen de twee staat nog niet op de agenda, maar naar verluidt wordt achter de geschermen wel onderhandeld.

Verhoeven verdedigde in december met succes zijn wereldtitel tegen uitdager Jamal Ben Saddik en daagde vervolgens Hari al uit voor een nieuw gevecht.

Hari, die in november vrij kwam na een celstraf, tekende een contract voor meerdere gevechten bij Glory. Het duel met Gerges was daar de eerste van. Omdat Verhoeven wereldkampioen is bij het zwaargewicht, ligt een nieuwe confrontatie met Hari voor de hand.

Groot hart

Hari was na zijn partij tegen Gerges blij met de overwinning. "Ik heb lang op dit gevecht gewacht. Hesdy heeft een groot hart, maar mijn hart is groter. Ik verlies geen rematches. Geef me een tweede kans en ik versla je", zei hij.

Hari verloor de afgelopen jaren ruim 10 kilo en was met 101,9 kilo bij a 10 kilo lichter dan Gerges. "Ik kwam scherper terug, Hesdy wat zwaarder", zei Hari. "Ik had dit nodig. Hij is een goede jongen, maar heeft me uitgedaagd en hongerig gemaakt."

Gerges, die zei een derde gevecht met Hari niet uit de weg te willen gaan, had ondanks zijn nederlaag genoten van de avond. "We zijn twee legendes die tot het einde vochten en dat is wat de mensen willen zien", sprak hij.

Beide kickboksers stonden in 2010 al eens tegenover elkaar. Destijds ging Gerges in de tweede ronde naar de grond, maar gaf Hari hem een trap na. Daardoor werd Hari gediskwalificeerd en werd Gerges tot winnaar uitgeroepen.