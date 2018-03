Badr Hari wint op punten bij rentree als kickbokser in Ahoy

Hari, die na maanden weer in de ring stond, had het niet makkelijk met Amsterdammer Gerges. Met name in de derde en laatste ronde trok hij de partij echter op punten naar zich toe.

Aan de confrontatie tussen de 33-jarige Hari en Gerges (34) in Ahoy was geen titel verbonden, want de partij ging over drie rondes. Bij een wereldtitelgevecht wordt er vijf rondes gevochten.

"Hesdy heeft een groot hart, maar mijn hart was groter. Ik kwam afgetrainder terug en hij wat zwaarder. Ik wil Glory bedanken voor deze kans", zei Hari direct na zijn overwinning.

Hari hervatte in november zijn training na een gevangenisstraf van zeven maanden wegens een serie mishandelingen in het uitgaansleven. Na zijn celstraf vertrok hij naar Marokko om zich voor te bereiden op zijn rentree.

Beide kickboksers stonden in 2010 al eens tegenover elkaar. Destijds werkte Hari tegenstander Gerges in de Amsterdam Arena in de tweede ronde naar de grond, maar gaf hij zijn landgenoot een trap na. Daardoor werd Hari gediskwalificeerd en werd Gerges tot winnaar uitgeroepen.

Verhoeven

Hari stond in december 2016 voor het laatst in de ring. Hij moest toen in het prestigieuze gevecht met wereldkampioen Rico Verhoeven de strijd staken met een blessure.

Verhoeven verdedigde in december met succes zijn wereldtitel tegen uitdager Jamal Ben Saddik en daagde vervolgens Hari uit voor een nieuw gevecht, maar een datum daarvoor staat nog niet vast.

Hari wilde na zijn partij tegen Gerges niet ingaan op een nieuwe confrontatie met Verhoeven. "Ik heb geen boodschap voor hem. Dit gevecht was de boodschap. Ik heb laten zien dat er niets mis is met mijn conditie en mijn fysieke gesteldheid. Ik ben sterk en fit."

Rond het evenement Glory 51 in Ahoy gingen tientallen bezoekers volgens de politie met elkaar op de vuist, eerst binnen en vervolgens buiten. De politie suste de situatie gesust zonder aanhoudingen te verrichten.