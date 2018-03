Brons Visser op 60 horden bij WK indoor, Hassan derde op 1500 meter

Visser liep in de finale een tijd van 7,84 seconden en daarmee was de 23-jarige Hoornse één honderdste langzamer dan het Nederlands indoorrecord dat ze eerder op zaterdag liep in de halve finales.

Het goud ging in 7,70 naar de Amerikaanse Kendra Harrison. Ze liet haar landgenote Christina Manning negen honderdsten achter zich.

Het brons van Visser is haar eerste medaille op een internationaal kampioenschap. In de halve finales was ze zes honderdsten sneller dan het record van Marjan Olyslager uit 1989 en ging ze als derde door naar de eindstrijd.

Meerkamp

Met een plek in de finale, vooraf het doel van Visser, was de WK al aardig geslaagd. Dat ze in die eindstrijd brons pakte was een verrassing. Vorig jaar op de WK in de buitenlucht in Londen werd Visser nog zevende in de finale van de 100 meter horden.

Overigens wordt Visser begeleid door Bart Bennema, de coach die eerder Dafne Schippers naar de wereldtop leidde. Schippers begon als meerkampster, maar besloot zich later op de sprint te focussen en ontwikkelde zich tot een internationale topsprintster.

Visser staat voor dezelfde keuze. Later dit jaar zal ze gaan kiezen tussen de meerkamp en de horden. In Birmingham komt Visser niet in actie als meerkampster.

Eefje Boons, de andere Nederlandse op de 60 meter horden, vloog er zaterdag in de heats al uit. Ze eindigde in haar heat met 8,24 als achtste en laatste.

Hassan

Hassan, die haar titel verdedigde op de 1500 meter, kwam zaterdag in de finale tot een tijd van 4.07,26. Daarmee moest ze de Ethiopische winnares Genzebe Dibaba (4.05,27) en de Britse Laura Muir (4.06,23) voor zich dulden. Dibaba pakte in 2012 ook de mondiale indoortitel op de 1500 meter.

De 25-jarige Hassan, die tegenwoordig in de Verenigde Staten woont, begon de race achteraan, maar liep al snel naar voren. Ze lag lange tijd in tweede positie, maar werd in de slotronde nog gepasseerd door Muir. De oppermachtige Dibaba liep op de laatste meters steeds verder uit.

Voor Hassan was het haar tweede medaille tijdens deze WK. De in Ethiopië geboren Nederlandse pakte donderdag al zilver op de 3000 meter. Ook op dat nummer veroverde Dibaba de wereldtitel.

Sintnicolaas

Bij de mannen eindigde Eelco Sintnicolaas zaterdag als vijfde op de zevenkamp. De 30-jarige Apeldoorner werd op de afsluitende 1000 meter zevende in 2.45,93, goed voor 809 punten. Hierdoor kwam Sintnicolaas uit op een totaal van 5997 punten.

De wereldtitel ging naar de Fransman Kevin Mayer, die 6348 punten verzamelde. De Canadees Damian Warner (6343) had vijf punten minder en werd tweede. Het brons ging naar Maicel Uibo (6265) uit Estland.

Sintnicolaas stond na de vier onderdelen op de eerste dag tiende. Hij klom zaterdag in het klassement door vierde te worden op de 60 meter horden en het polsstokhoogspringen met 5,40 meter te winnen.

Op de 60 meter horden plaatste Koen Smet zich voor de halve finales. De Amsterdammer werd in zijn heat derde in 7,69. De eerste vier in elke serie gaan door naar de halve finales.

De WK indoor in Birmingham is donderdag begonnen en duurt nog tot en met zondag.