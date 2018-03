Schippers vindt dat ze tevreden moet zijn na vijfde plek op 60 meter op WK

De 25-jarige Utrechtse zag de wereldtitel in 6,97 seconden naar de Ivoriaanse Murielle Ahouré gaan, terwijl haar landgenote Marie-Josée Ta Lou in 7,05 tweede werd. De laatste podiumplaats was voor de Zwitserse Mujinga Kambundji, die een fractie van een seconde later over de meet kwam.

"Ik heb denk ik een oké race gelopen", zei Schippers na afloop tegen de NOS. Met haar tijd van 7,10 zat ze maar 0,05 seconden van het brons, terwijl haar grote concurrente Elaine Thompson uit Jamaica in 7,08 vierde werd.

"Ik heb niet helemaal het idee waar ik het heb laten liggen. De 60 meter is zo kort. Maar ik ben vijfde van de wereld en dit is ook niet 100 procent mijn afstand. Ik ben anderhalve kop groter dan de nummers één en twee. Mijn lengte is op de 60 meter een nadeel, maar een voordeel op de 100 en 200 meter."

Zure plek

Schippers had graag een podiumplek veroverd, maar legde zich er al snel bij neer dat dat er vrijdag niet in zat. "Vijfde is natuurlijk een beetje een zure plek, maar ik moet hier tevreden zijn. Ik wil alleen altijd meer."

De 60 meter was het enige onderdeel waarop Schippers in actie kwam bij de WK. Ze beschouwde die afstand, die in de buitenlucht niet gelopen wordt, als een goede opwarmer voor de 100 en 200 meters later dit seizoen.

"Hier ligt niet mijn piek", stelde ze dan ook. "Ik heb anders naar dit toernooi gekeken dan andere jaren. Maar de tijden die ik hier heb gelopen kan ik meenemen naar de langere afstanden."