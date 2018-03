Schippers grijpt naast medaille op 60 meter bij WK indoor

De 25-jarige Schippers kwam tot een tijd van 7,10 seconden. Daarmee bleef ze een tiende boven haar persoonlijk record.

De wereldtitel ging naar Murielle Ahouré, die met 6,97 de gedeeld zesde tijd ooit liep op de 60 meter. In 2012 en 2014 moest de Ivoriaanse nog genoegen nemen met het zilver op het sprintnummer.

Ahouré bleef in de finale haar landgenote Marie-Josée Ta Lou acht honderdsten voor. Vorig jaar pakte Ta Lou op zowel de 100 als 200 meter zilver bij de WK outdoor in Londen.

Het podium werd gecompleteerd door de Zwitserse Mujinga Kambundji, die evenals Ta Lou 7,05 liep maar in duizendsten net iets langzamer was. Elaine Thompson, de olympisch kampioene op de 100 en 200 meter, greep met 7,08 net naast een medaille en werd vierde.

Beste seizoenstijd

Eerder op vrijdagavond ging Schippers als vierde door naar de eindstrijd. Ze eindigde weliswaar als derde in haar halve finale, maar met een beste seizoenstijd van 7,09 behoorde ze tot de twee tijdsnelsten. In de ochtend klokte ze met 7,19 de zevende tijd in de series.

Twee jaar geleden veroverde Schippers in Portland nog zilver op de 60 meter. Het goud was toen voor de Amerikaanse thuisloopster Barbara Pierre.

De 60 meter is het enige onderdeel waarop Schippers in actie kwam bij de WK. Ze beschouwde die afstand, die in de buitenlucht niet gelopen wordt, als een goede opwarmer voor de 100 en 200 meters later dit seizoen.

Hassan

Op de 1500 meter bereikte Sifan Hassan overtuigend de finale. De geboren Ethiopische liep in de series met 4.05,46 de snelste tijd.

Hassan, die haar titel verdedigt op deze afstand, nam in haar heat in de laatste ronde de leiding over en stond die niet meer af. Donderdag pakte ze op de 3000 meter het zilver in Birmingham. De finale van de 1500 meter wordt zaterdagavond om 21.39 uur gelopen.

Eelco Sintnicolaas zakte op de zevenkamp van de zesde naar de tiende plaats. Bij het hoogspringen kwam de Apeldoorner niet verder dan 1,90 meter, waarmee hij op het vierde onderdeel op de tiende plek eindigde. Met de 60 meter horden, het polsstokhoogspringen en de 1000 meter nog voor de boeg staat Sintnicolaas op 3195 punten.

Op de 60 meter horden bereikten Nadine Visser en Eefje Boons beiden de halve finales. De 23-jarige Visser eindigde in haar heat als derde in een tijd van 8,01 seconden en de eveneens 23-jarige Boons werd met 8,16 vierde in haar serie. De halve finales op de 60 meter horden staan zaterdagavond om 19.05 uur op het programma.

Voor Madiea Ghafoor viel het doek op de 400 meter. De 25-jarige Amsterdamse eindigde in haar halve finale in Birmingham als derde in 53,14 seconden. Ghafoor had bij de eerste twee moeten eindigen om zaterdag aan de finale te mogen meedoen.