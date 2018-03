Van de Pas strandt verrassend in tweede ronde UK Open

Van de Pas, de nummer veertien van de wereld, begon de dag nog met een 6-5 zege op de Spanjaard Cristo Reyes in de openingsronde. In de volgende partij bleek de Engelsman David Evans met 4-6 te sterk.

Op het toernooi op het Butlins Resort stroomde Van der Voort pas in de tweede ronde in en daarin rekende hij af met Martin Biggs: 6-3. Wattimena, die in de eerste ronde ook een bye had, staat in de derde ronde dankzij een klinkende overwinning op Andy Hamilton (6-0).

Meulenkamp won achtereenvolgens van Andy Hibbert (6-4) en Joe Davis (6-1) en Van Duijvenbode, wiens tegenstander in de eerste ronde niet aanwezig was, rekende in de tweede ronde knap af met Alan Norris: 6-4.

Danny Noppert strandde tegen Ryan Harrington (3-6). Voor Vincent Kamphuis viel ook het doek. Hij ging in de tweede ronde met dezelfde cijfers ten onder tegen Kirk Shepherd uit Engeland. Geert Nentjes (19) moest zijn meerdere kennen in Darryl Pilgrim: 4-6.

Van Gerwen

Michael van Gerwen, Raymond van Barneveld, Dirk van Duijvenbode, Jelle Klaasen, Geert Nentjes en Jeffrey de Zwaan komen later in actie in Minehead.

Tweevoudig wereldkampioen Van Gerwen won de UK Open in 2015 en 2016 en ontbrak vorig jaar door een rugblessure. Hij is bij de bookmakers favoriet voor de eindzege op het sterkbezette toernooi.

Vanwege de zware storm in Engeland wordt het toernooi zonder publiek afgewerkt. Om dezelfde reden werd donderdag al een streep gezet door de Premier League-speelronde in Exeter. In delen van het land geldt code rood.

De UK Open op het Butlins Resort duurt tot en met zondag. Peter Wright won vorig jaar in de finale van Gerwyn Price (11-6) en verdedigt dus zijn titel.