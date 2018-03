Van Gerwen en Van Barneveld stranden al in derde ronde UK Open

Van Gerwen verloor in zijn eerste partij in op de UK Open met 8-10 van Jeffrey de Zwaan. Beide spelers stroomden in de derde ronde in.

Tweevoudig wereldkampioen Van Gerwen won de UK Open in 2015 en 2016 en ontbrak vorig jaar door een rugblessure. Hij was bij de bookmakers favoriet voor de eindzege op het sterkbezette toernooi.

Het ging tot 5-5 gelijk op tussen de twee Nederlanders. Bij 6-5 in het voordeel van De Zwaan werd Van Gerwen gebroken en de 21-jarige Zuid-Hollander gaf die marge niet meer weg. Op 9-7 miste De Zwaan nog een matchdart, maar een leg later sloeg hij wel toe.

Van Barneveld

Van Barneveld ging met 4-10 onderuit tegen Mervyn King. De Hagenaar kon de de Engelsman tot 2-2 bijbenen, maar pakte daarna nog slechts twee legs.

'Barney', die vanaf de tweede ronde in actie kwam, kroop eerder op vrijdag al door het oog van de naald tegen de Engelsman Mike Norton, de nummer 108 van de wereld. Hij overleefde tegen Norton op 4-5 meerdere matchdarts, trok de stand toch nog gelijk en won de elfde en beslissende leg met een finish van 112.

Van Duijvenbode ontdeed zich in de tweede ronde al knap van Alan Norris (6-4). Tegen tweevoudig wereldkampioen Lewis nam de nummer 118 van de wereld al snel een ruime voorsprong en gaf die niet meer uit handen (10-5).

Ook Jermaine Wattimena en Ron Meulenkamp haalden de vierde ronde. Wattimena rekende af met Steve Beaton (10-8) en Meulenkamp zette de Engelsman Dave Prins (10-4) opzij. Vincent van der Voort verloor in de derde ronde met 7-10 van de Australiër Kyle Anderson.

Klaasen

Jelle Klaasen stroomde pas in de derde ronde in en moest daarin zijn meerdere erkennen in Daryl Gurney. 'The Cobra' stond met 9-7 voor, maar verloor uiteindelijk met 9-10 van de Noord-Ier, die vijfde staat op de wereldranglijst.

Voor Benito van de Pas, de nummer veertien van de wereld, viel het doek al in de tweede ronde. Na een 6-5 zege op de Spanjaard Cristo Reyes bleek de Engelsman David Evans verrassend met 4-6 te sterk.

Danny Noppert, Vincent Kamphuis en Geert Nentjes strandden allen in de tweede ronde. Noppert ging ten onder tegen Ryan Harrington (3-6), Kamphuis moest met dezelfde cijfers zijn meerdere erkennen in Kirk Shepherd en Nentjes (19) was niet opgewassen tegen Darryl Pilgrim: 4-6.

Vanwege de zware storm in Engeland wordt het toernooi zonder publiek afgewerkt. Om dezelfde reden werd donderdag al een streep gezet door de Premier League-speelronde in Exeter. In delen van het land geldt code rood.

Titelverdediger Peter Wright verloor in de derde ronde van Nathan Rafferty. De UK Open op het Butlins Resort duurt tot en met zondag.