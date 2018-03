Schippers met zevende tijd naar halve finales 60 meter WK indoor

De 25-jarige Schippers klokte in de series een tijd van 7,19 seconden. Als winnaar van haar heat was de Utrechtse direct verzekerd van een plek in de halve finales.

Samuel kwam één serie later de baan op, maar werd vierde in 7,34 en moest in de wachtkamer plaatsnemen. Van elke zes heats gaan de drie snelste atletes door naar de halve finales. De overige plekken zijn voor de zes tijdsnelsten.

Na de laatste heat bleek dat de 25-jarige Samuel drie honderdsten van een seconde tekortkwam voor een plek in de halve finales. De snelste tijd kwam op naam van de Française Carolle Zahi (7,11). Schippers' concurrente Marie-Josée Ta Lou was goed voor 7,17.

Twee jaar geleden moest Schippers zich in Portland nog tevredenstellen met het zilver. Het goud was toen voor de Amerikaanse thuisloopster Barbara Pierre. Samuel strandde destijds in de halve finales.

Doel

Het gaat Schippers in Engeland niet uitsluitend om eremetaal, vertelde ze eerder. "Doel is mijn beste race van het seizoen lopen. Als dat lukt is een medaille mogelijk, maar het blijft een spel van honderdsten en misschien zelfs duizendsten."

De 60 meter is het enige onderdeel waarop Schippers in actie komt bij de WK. Ze beschouwt die afstand, die in de buitenlucht niet gelopen wordt, als een goede opwarmer voor de 100 en 200 meters later dit seizoen.

Vrijdagavond om 19.50 uur loopt Schippers voor een plek in de finale, die om 22.35 uur op het programma staat in de Barclaycard Arena van Birmingham.

Sintnicolaas

Bij de zevenkamp bezet Eelco Sintnicolaas na drie onderdelen de zesde plek. De Nederlander verzamelde tot dusver 2481 punten. Met 2714 punten gaat de Fransman Kevin Mayer voorlopig aan de leiding.

Sintnicolaas werd op het derde onderdeel, kogelstoten, negende. Bij zijn beste poging kwam hij tot 14,09 meter. Eerder op de dag eindigde hij als zesde op de 60 meter en als negende bij het verspringen. Hij kwam respectievelijk tot een tijd van 6,96 seconden en een afstand van 7,15 meter.

De zevenkamp gaat later op vrijdag verder met hoogspringen, waarna zaterdag de 60 meter horden, polsstokhoogspringen en de 1000 meter volgen.

Sintnicolaas (30) eindigde nog nooit op het podium bij de WK indoor. Op de EK's van 2013 (goud) en 2015 (brons) slaagde de zesvoudig Nederlands kampioen er wel in een medaille te pakken.

Ghafoor

Op de 400 meter drong Ghafoor door tot de halve finales. De 25-jarige debutante uit Amsterdam kwam in een tijd van 52,54 als tweede over de finish in haar serie en en dat was genoeg om vrijdagavond weer in actie te mogen komen.