Dartsbond PDC laat door storm geen publiek toe bij UK Open

Om dezelfde reden werd donderdag op last van de lokale autoriteiten al een streep gezet door de Premier League-speelronde in de Westpoint Arena in Exeter, dat vlak bij Minehead ligt.

Ierland, Schotland en delen van Engeland worden geteisterd door storm Emma en hevige sneeuwval. Daardoor is op verschillende plekken code rood afgegeven.

Voordat de PDC bekendmaakte dat de UK Open ondanks het ontbreken van publiek doorgaat, lieten darters Rene Berndt, Andrew Davidson, John Goldie, Maik Langendorf, Mick McGowen, William O'Connor en Scott Robertson weten af te zien van deelname omdat reizen simpelweg onmogelijk was.

Van Gerwen

Nummer één van de wereld Michael van Gerwen doet wel mee aan het sterkbezette toernooi in Minehead en is favoriet bij de bookmakers. De tweevoudig wereldkampioen won het toernooi in 2015 en 2016 en ontbrak vorig jaar door een rugblessure.

Raymond van Barneveld, Dirk van Duijvenbode, Vincent Kamphuis, Jelle Klaasen, Ron Meulenkamp, Geert Nentjes, Danny Noppert, Benito van de Pas, Vincent van der Voort, Jermaine Wattimena en Jeffrey de Zwaan zijn de andere Nederlanders die in actie komen.

De UK Open op het Butlins Resort begint vrijdag en duurt tot en met zondag. Peter Wright won vorig jaar in de finale van Gerwyn Price (11-6) en verdedigt dus zijn titel.