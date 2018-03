Badr Hari staat in toekomst open voor duel met bokskampioen Joshua

Ook een gevecht met Deontay Wilder, wereldkampioen boksen bij bond WBC, is voor Hari niet ondenkbaar. De geboren Amsterdammer vindt wel dat de boksers dan een uitstapje moet maken naar het kickboksen en niet andersom.

"We blijven vechters en ik zou het tegen zeker tegen een van hen opnemen, wanneer en waar dan ook", zegt de 33-jarige Hari in aanloop naar zijn rentree tegen landgenoot Hesdy Gerges in een persbericht van kickboksbond Glory.

"Maar waarom zou ik de overstap maken naar het boksen? Laat ze maar naar het kickboksen komen, de beste sport ooit. Het is beter dan MMA en beter dan boksen. Waarom zou ik gaan kijken wat zij doen? Kickboksen is wereldwijd de populairste vechtsport."

Hari is niet de eerste kickbokser die openlijk spreekt over een eventueel duel met bokskampioen Joshua, want in december liet Rico Verhoeven, sinds 2013 wereldkampioen bij Glory, al weten open te staan voor een confrontatie met de Engelsman.

"Ik heb iedereen gehad van mijn sport", zei Verhoeven destijds. "Er is geen kickbokser waar ik heel graag tegen zou willen vechten. Het zou me wel heel tof lijken om een crossgevecht te doen richting het boksen."

Ahoy

Hari kijkt uit naar zijn rentree van zaterdag tegen Gerges. "Ik wil weer fans voor me winnen en ieders kampioen zijn. Ik wil dat mensen zien dat ik de beste ben. Dat motiveert me: mensen blij maken."

De Nederlandse Marokkaan hervatte in november zijn training na een gevangenisstraf van zeven maanden wegens een serie mishandelingen in het uitgaansleven. Na zijn celstraf vertrok hij naar Marokko om zich voor te bereiden op zijn rentree.

Hari denkt niet dat hij is veranderd. "Mensen koppelen verandering aan iets negatiefs. Ik ben niet veranderd, maar gewoon slimmer geworden. Ik ben lang de bad guy geweest en misschien is het tijd om over te schakelen... Maar misschien ook niet."

Staredown

Tegenstander Gerges (34) stookt daags voor zijn partij tegen Hari het vuurtje nog eens op. "Toen we onze staredown hadden tijdens de persconferentie (een maand geleden, red.), voelde ik me heel zelfverzekerd en zag ik dat niet in zijn ogen", aldus de Amsterdammer.

"Als je kijkt naar de staredown tussen ons in 2010 was het alsof er twee beesten stonden die klaar waren om elkaar af te maken. Deze keer zag ik geen enkel vuur bij hem. Ik wil hem in de ring terugpakken voor wat acht jaar geleden gebeurde tijdens ons gevecht."

Destijds werkte Hari tegenstander Gerges in de Amsterdam Arena in de tweede ronde naar de grond, maar gaf hij zijn landgenoot een trap na. Daardoor werd Hari gediskwalificeerd en werd Gerges tot winnaar uitgeroepen.

Het nieuwe gevecht tussen Hari, die onder de Marokkaanse vlag vecht, en Gerges - uitkomend onder Egyptische vlag - op Glory 51 in het Rotterdamse Ahoy begint zaterdagavond vermoedelijk rond 23.30 uur.

Glory 51 wordt zaterdag vanaf 21.00 uur uitgezonden bij Ziggo Sport. Het gevecht tussen Badr Hari en Hesdy Gerges is het slotstuk van de avond.