Hassan positief verrast door 'supersnelle benen' in zilveren WK-race

De 25-jarige Hassan knokte zich in de slotfase vanuit de achterhoede naar voren, maar kon de Ethiopische topfavoriete Genzebe Dibaba niet meer van het goud houden.

Toch was Hassan tevreden over haar race. "Ik had nog niet zoveel wedstrijden gelopen dit jaar, dus ik wist niet wat ik kon verwachten van mezelf", vertelde ze bij de NOS. "Maar volgens mij heb ik goed gelopen."

Nadat ze lange tijd in vijfde positie had gelopen, probeerde Hassan in de finale nog aan te haken bij Dibaba. "Maar toen zij tempo begon te lopen werd het zwaar voor mij. Ik heb gedaan wat ik kon, maar meer zat er niet in. Ik ben blij met mijn medaille."

Hoewel het geen goud werd, deed Hassan wel vertrouwen op met haar race. Ze vreesde met het oog op de 1500 meter, waar ze haar titel verdedigt, nog niet over snelle benen te beschikken. "Maar ik was supersnel."

1500 meter

Vrijdagavond komt Hassan alweer in actie. Dan loopt ze de series van de 1500 meter, waarin ze zich hoopt te plaatsen voor de finale van zaterdag. Twee jaar geleden kroonde de geboren Ethiopische zich op die afstand nog tot wereldkampioene.

Over haar kansen bij deze editie in Birmingham durft Hassan echter weinig te zeggen. "Ik weet het echt niet. Ik heb niet zoveel gedaan voor het indoorseizoen, maar mijn coach wil dat ik indoorwedstrijden loop."

Hassan start vrijdagavond in de derde en laatste serie, die om 20.58 uur begint. "Of ik er wel zin in heb? Ja."