Luiten laat topvorm uit Oman nog niet zien op eerste dag in Mexico

Daarmee staat de 32-jarige Luiten na één dag in de middenmoot, op de gedeelde 39e plek.

Twee weken geleden deed Luiten nog veel vertrouwen op door het Oman Open te winnen. Dat was de eerste toernooizege in anderhalf jaar tijd en zesde in totaal voor de Zuid-Hollander, die in één klap 22 plaatsen steeg op de wereldranglijst.

Dankzij zijn overwinning in Oman mocht hij meedoen aan het prestigieuze toernooi in Mexico, waar zo'n 8,2 miljoen euro aan prijzengeld te verdelen is. Slechts 64 golfers zijn toegelaten in Naucalpan de Juare, vlak bij Mexico-Stad.

"Het was lastig spelen op deze eerste dag. Er stond een stevige en draaiende wind en dat maakte het moeilijk", zegt Luiten op zijn eigen site. "Langere putts maken op deze zachte en hobbelige greens is erg lastig. Morgen moeten de ijzers beter en moet ik de fouten thuislaten."

Huizing

De Zuid-Afrikaan Louis Oosthuizen gaat na de eerste dag aan de leiding met 64 slagen (-7). De Engelsman Chris Paisley, de Amerikaan Xander Schauffele en de Indiër Shubhankar Sharma volgen met 65 slagen.

Daan Huizing, die normaal gesproken op de Challenge Tour speelt maar ook van de partij was in Oman, heeft geen uitnodiging gekregen en is er dus niet bij in Mexico.