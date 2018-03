Sifan Hassan begint WK indoor met zilver op 3000 meter

De 27-jarige Ethiopische, die in 2014 en 2016 ook al de wereldtitel veroverde, pakte het goud in 8.45,05. Het brons ging naar de Britse Laura Muir, Europees kampioene op de 3000 meter.

Hellen Obiri belandde op enkele seconden van Muir naast het podium. De Keniaanse veroverde in 2012 nog de wereldtitel en was één van de outsiders voor de zege.

Hassan, die op de 3000 meter voor goud ging, liep lange tijd in de achterhoede en knokte zich in de slotfase naar voren. Ze bleef in het spoor van Dibaba, maar slaagde er niet meer in om de torenhoge favoriete van haar derde goud op rij af te houden.

Beste seizoenstijd

Hassan kwam uiteindelijk in 8.45,68 over de streep, haar beste tijd dit seizoen op de 3000 meter. Ook Muir noteerde in Birmingham haar snelste tijd van het seizoen (8.45,78).

Hassan, die het indoorseizoen eind januari begon met goud in Seattle op de 3000 meter, had zich niet formeel gekwalificeerd voor de WK. De Atletiekunie besloot de geboren Ethiopische echter toch mee te nemen.

Later dit WK komt Hassan ook uit op de 1500 meter, de afstand waarop ze haar wereldtitel verdedigt. Vrijdag staan rond 20.50 uur de series van de 1500 meter op het programma. De finale wordt zaterdag om 21.40 uur afgewerkt.

De WK indoor in Engeland zijn donderdag begonnen en duren nog tot en met zondag. Dafne Schippers, die in Birmingham alleen de 60 meter loopt, komt vrijdag in actie.