Wawrinka gunt knie meer rust en richt zich op gravelseizoen

"Ik moet mijn lichaam rust geven", verklaarde de 32-jarige Wawrinka donderdag op een persconferentie. "De bedoeling is dat ik daarna weer van de partij ben als de wedstrijden op gravel beginnen."

Wawrinka stond sinds augustus 2017 maanden aan de kant na een knie-operatie. Hij maakte begin dit jaar zijn rentree op de Australian Open, waar hij al in de tweede ronde werd uitgeschakeld door de Amerikaan Tennys Sandgren.

Op het ABN Amro-toernooi in Rotterdam liet de drievoudig Grand Slam-winnaar zich in de eerste ronde verrassen door Tallon Griekspoor. Een week later in Marseille kreeg Wawrinka weer zo veel last van zijn knie dat hij moest opgeven tegen de Wit-Rus Ilya Ivashka.

Finalist

Vorig jaar was de huidige nummer twaalf van de wereldranglijst finalist in Indian Wells, terwijl hij in Miami niet verder kwam dan de vierde ronde. Het eerste graveltoernooi van het seizoen vindt halverwege april plaats in Monte Carlo.

Op Roland Garros, het belangrijkste graveltoernooi van de tenniskalender, heeft de Zwitser ten opzichte van vorige jaargang een finaleplaats te verdedigen.