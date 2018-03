Eindhoven mag opnieuw World Cup zwemmen organiseren

De wedstrijden vinden plaats van 28 tot en met 30 september. Daarmee duurt het evenement een dag langer dan bij de eerste editie. Meervoudig olympisch kampioen Pieter van den Hoogenband is opnieuw toernooidirecteur.

Technisch directeur André Cats van de KNZB is in zijn nopjes met het feit dat Eindhoven opnieuw onderdeel is van het World Cup-circuit, al is het nog niet helemaal rond. "We zijn momenteel in de laatste fase van onderhandelingen met de FINA, maar het is een kwestie van tijd dat we het contract tekenen."

Hoofdcoach Marcel Wouda is blij met de toegevoegde waarde van World Cup-wedstrijden. "Het levert onze zwemmers erg veel internationale toernooi-ervaring op. De wedstrijden zijn sterk bezet en onze zwemmers vonden de show-achtige wedstrijd vorig jaar in Eindhoven een onvergetelijke ervaring."

Ranomi Kromowidjojo won afgelopen zomer de 50 meter vlinderslag in Eindhoven, maar moest de winst op de 100 meter vrij aan Sarah Sjöström laten. De Zweedse tikte daarop aan in een tijd van 50,58 seconden en scherpte zo haar eigen wereldrecord aan, net als een dag later op de 200 vrij (1.50,43).