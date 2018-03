Premier League Darts-speelronde in Exeter afgelast vanwege storm

Dat heeft dartsbond PDC donderdag aan het begin van de middag besloten op aandringen van de lokale autoriteiten, die het niet verantwoord vinden om de duizenden fans te laten afreizen naar de Westpoint Arena.

Ierland, Schotland en delen van Engeland worden geteisterd door storm Emma en hevige sneeuwval, waardoor onder meer in Exeter code rood is afgegeven.

Wanneer en of de speelronde in Exeter wordt ingehaald, is nog onduidelijk. De PDC brengt daar later nieuws over naar buiten.

Het is ook nog maar de vraag of de UK Open van dit weekeinde in Minehead door kan gaan. De spelers zijn in elk geval wel van plan om donderdag alvast te vertrekken richting de Engelse kustplaats.

Van Barneveld

Een van de twee Nederlandse deelnemers aan de Premier League, Raymond van Barneveld, laat op Twitter weten dat hij begrip heeft voor de afgelasting.

"Dit is in mijn ogen de beste beslissing. Er zijn zoveel mensen bij het evenement betrokken. De gezondheid van een ieder is belangrijker. Ik hoop dat iedereen dat begrijpt", schrijft de Hagenaar.

Van Barneveld had in actie moeten komen tegen Michael Smith. Landgenoot Michael van Gerwen zou het opnemen tegen Mensur Suljovic.

Daarnaast stonden ook nog de partijen Gary Anderson-Rob Cross, Daryl Gurney-Peter Wright en Simon Whitlock-Gerwyn Price op het programma.

Smith voert na vier wedstrijden verrassend de ranglijst van de Prestigieuze competitie aan met de volle acht punten, gevolgd door Van Gerwen, Whitlock (beiden zes punten) en Wright (vier punten).