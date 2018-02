IOC heft dopingschorsing Rusland per direct op

"Alle rechten van het ROC zijn volledig hersteld", zei Alexander Zhukov, voorzitter van het Russisch Olympisch Comité (ROC) woensdagmddag op de Russische televisie. "Deze beslissing is enorm belangrijk voor ons."

Zhukov vertelde dat alle dopingcontroles van de Russische sporters zijn afgerond en er zijn geen nieuwe positieve gevallen bijgekomen. Twee uur later bevestigde het IOC het opheffen van de schorsing.

Het ROC was sinds december voor onbepaalde tijd geschorst vanwege een staatsgestuurd dopingnetwerk in Rusland. Dat Netwerk was onder meer actief tijdens de Winterspelen van 2014 in Sochi, waar Rusland met elf keer goud bovenaan de medaillespiegel eindigde. Het IOC sprak van een "niet eerder vertoonde systematische overtreding van de anti-dopingregels".

Tijdens de Winterspelen deze maand in Pyeongchang mocht daardoor een beperkt aantal Russen deelnemen, die aan konden tonen dopingvrij te zijn. In totaal waren er maar 168 Russen onder neutrale vlag actief in Zuid-Korea.

De olympische atleten uit Rusland wonnen in Pyeongchang twee gouden medailles: de ijshockeyers versloegen Duitsland in de finale en de 15-jarige kunstrijdster Alina Zagitov won de individuele kur. Vanwege de schorsing werd tijdens de twee medailleceremonies de olympische vlag gehesen en klonk de olympische hymne, in plaats van het Russische volkslied.

Twee dopinggevallen

Het opheffen van de schorsing is opmerkelijk omdat in Pyeongchang twee van de 168 Russische sporters betrapt werden op doping. Alexander Krushelnitskiy raakte zijn bronzen medaille bij het gemengd curlen kwijt na een positieve test en ook bobsleester Nadezhda Sergeeva liep tegen de lamp.

Vanwege de twee dopinggevallen mochten Russische deelnemers ook bij de sluitingsceremonie van Spelen zondag niet de Russische vlag dragen. Eerder had het IOC gezegd dat de Russen bij goed gedrag in Pyeongchang hun eigen vlag zouden mogen tonen bij de ceremonie.