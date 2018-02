Nederland loot Duitsland en Pakistan in poulefase WK hockey

Het eindtoernooi in India wordt in november en december gehouden. Voor het eerst doen er zestien landen mee, verdeeld over vier poules.

De ploeg van bondscoach Max Caldas speelt op 1 december tegen Maleisië. Vier dagen later staat het duel met de Duitsers op het programma en op 9 december wordt de poulefase afgesloten met de wedstrijd tegen Pakistan.

De vier landen in groep D zijn samen negen keer wereldkampioen geweest. Pakistan is met vier wereldtitels recordhouder. De Aziaten trokken bij de eerste editie in 1971 en ook in 1978, 1982 en 1994 aan het langste eind.

Nederland is drievoudig wereldkampioen (1973, 1990 en 1998). Vier jaar geleden verloor Oranje de finale in Den Haag met 6-1 van Australië. Duitsland was in 2002 en 2006 de beste van de wereld en Maleisië kwam nooit verder dan een vierde plek, op het WK van 1975 in eigen land.

Oranje, dat vorig jaar in Amstelveen Europees kampioen werd, is de huidige nummer vier van de wereldranglijst, Duitsland staat één plek lager. Maleisië (twaalfde) en Pakistan (dertiende) staan net buiten de top tien.

Australië

Titelverdediger Australië zit in groep B met Engeland, Ierland en China. Olympisch kampioen Argentinië neemt het in groep A op tegen Nieuw-Zeeland, Spanje en Frankrijk en Poule C bestaat uit België, Canada, Zuid-Arfika en gastland India.

De vier poulewinnaars plaatsen zich voor rechtstreeks de kwartfinales. De nummers twee en drie spelen play-offs voor de andere vier plekken bij de laatste acht.

In juli en augustus spelen de vrouwen al het WK. Oranje treft in de poulefase in Londen Zuid-Korea, Italië en China.